Bending Spoons Az nominativa präsentierte in der am 19.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde mit 0,14 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,140 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 125,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 780,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 346,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net