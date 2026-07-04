Bending Spoons Az nominativa stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bending Spoons Az nominativa hat am 01.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bending Spoons Az nominativa ein EPS von -0,180 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bending Spoons Az nominativa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 132,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 601,3 Millionen USD im Vergleich zu 259,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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