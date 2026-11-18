Beneficient Company Group Registered A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Beneficient Company Group Registered A hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,49 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,960 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 47,37 Prozent zurück. Hier wurden 0,1 Millionen USD gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion Finanzen.net
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