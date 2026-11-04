BENO: Doppelte Chance durch die Kapitalerhöhung

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Noch bis zum 9. November können BENO-Aktionäre an der Kapitalerhöhung teilnehmen, deren Erlös vor allem in weitere Immobilienkäufe fließen soll. Dabei bietet sich Anlegern eine Gelegenheit, die es an der Börse bislang kaum gab.

BENO ist mit hohem Tempo dabei, die finanziellen Voraussetzungen für die angekündigte Expansion zu schaffen. Nach mehreren erfolgreichen Refinanzierungen läuft nun eine Bezugsrechtskapitalerhöhung, mit der das Unternehmen bis zu 4,38 Mio. Euro brutto beziehungsweise 4,23 Mio. Euro netto einwerben will, um insbesondere weitere Immobilienkäufe zu finanzieren. Hierbei können die Aktionäre noch bis zum 9. November für jeweils fünf bestehende Aktien ein neues Papier zu 6,50 Euro beziehen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit eines Mehrbezugs. Bei vollständiger Platzierung würde die Aktienzahl um knapp 20 Prozent auf rund 4,06 Mio. Stück steigen.

Hoher Hebel auf das Investitionsvolumen

Die Kapitalerhöhung ergänzt den Spielraum, den sich BENO bereits in den vergangenen Monaten durch fünf Immobilienfinanzierungen geschaffen hat. Dabei wurde nach der Ablösung alter Darlehen zusätzliche Liquidität in Höhe von 16 Mio. Euro freigesetzt. Diese wurde bereits zur Rückzahlung einer Anleihe über 10 Mio. Euro und für erste Wachstumsinvestitionen genutzt, bietet nach Unternehmensangaben aber noch Potenzial für weitere Investitionen und Akquisitionen im Volumen von 25 bis 30 Mio. Euro.

Auch das neue Eigenkapital kann einen deutlich größeren Investitionsrahmen ermöglichen. Unterstellt man einen Fremdfinanzierungsanteil von rund 70 Prozent, könnten die 4,23 Mio. Euro netto rechnerisch Immobilieninvestitionen von etwa 14 Mio. Euro tragen. Zusammen mit dem bereits angekündigten Volumen eröffnet sich damit ein theoretischer Spielraum von mindestens knapp 40 Mio. Euro.

Chance auf einen breiteren Freefloat

Die Kapitalerhöhung könnte aber noch an anderer Stelle einen wichtigen Fortschritt bringen, nämlich bei der Verbreiterung des Freefloats und der Erhöhung der Handelsliquidität, die sich bisher auf einem sehr niedrigen Niveau bewegt. So wurden in den letzten 100 Handelstagen auf Xetra durchschnittlich lediglich BENO-Aktien im Wert von rund 2,7 Tsd. Euro pro Tag umgesetzt. Dadurch war es für größere Anleger bislang kaum möglich, sich über die Börse mit einer relevanten Stückzahl einzudecken.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung können Aktionäre hingegen einen Mehrbezug in der gewünschten Höhe anmelden. Ein Anspruch auf vollständige Zuteilung besteht zwar nicht, interessierte Anleger könnten ihrer angestrebten Positionsgröße auf diesem Weg aber deutlich näher kommen. Sollten nicht alle Aktien bezogen werden, können die verbleibenden Papiere anschließend ausgewählten Investoren angeboten werden.

Dass das Interesse an der Aktie zunimmt, ist bereits erkennbar. Obwohl der Kurs derzeit knapp unter dem Bezugspreis verharrt, hat sich die Handelsaktivität deutlich belebt. In den letzten fünf Handelstagen belief sich der durchschnittliche Xetra-Umsatz auf rund 8,4 Tsd. Euro und damit auf mehr als das Dreifache des längerfristigen Vergleichswerts.

Nun wird es spannend sein, wie viele neue Aktien über Bezugsrechte, Mehrbezug und gegebenenfalls die anschließende Platzierung abgesetzt werden. Denn ein erfolgreiches Ergebnis würde nicht nur die finanziellen Möglichkeiten von BENO erweitern, sondern könnte über eine breitere Aktionärsbasis und höhere Börsenumsätze auch die Attraktivität und Zugänglichkeit der Aktie für weitere Investorenkreise erhöhen. Das wäre eine wichtige Voraussetzung, um eine Neubewertung einzuleiten und den erheblichen Abschlag der Aktie auf die ausgewiesenen Substanzwerte zu verringern.

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.445 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 31.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 03.11.26 um 16:11 Uhr.

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