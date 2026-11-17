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BENO macht beim Wachstum Tempo: Nur wenige Monate nach dem Zukauf in Roth folgt bereits die nächste Akquisition. Das Objekt in Remagen bietet eine attraktive Anfangsrendite und zeigt zugleich, wie die digitale Plattform den Expansionskurs beschleunigen kann.

BENO hat eine weitere Light-Industrial-Immobilie in Remagen erworben und damit sein Versprechen gehalten, bis zum Jahresende mindestens noch eine Akquisition umzusetzen. Zugleich wurde mit der bisherigen Eigentümerin ein Mietvertrag über zehn Jahre (zuzüglich Verlängerungsoptionen) abgeschlossen. Der Kaufpreis entspricht dem 10,5-Fachen der Jahresnettokaltmiete und dürfte sich anhand der Angaben zum Anstieg des Portfoliovolumens auf grob 4 Mio. Euro belaufen. Mit der Transaktion wächst das Portfolio auf 14 Standorte mit rund 172 Tsd. Quadratmetern Nutzfläche und einem Immobilienvolumen von etwa 95,5 Mio. Euro.

Nach dem Zukauf in Roth ist Remagen bereits der zweite Beleg dafür, dass BENO die angekündigte Expansionsstrategie konsequent umsetzt. Bemerkenswert ist dabei auch der schlanke Prozess. Dank der digitalen Strukturen konnte BENO den Ankauf in nur vier Wochen abschließen, was die Leistungsfähigkeit der digitalen Plattform, eine zentrale Voraussetzung für den angestrebten Skalierungsprozess, unterstreicht.

Die Aktie hat auf die Nachricht noch kaum reagiert, hier scheinen die Anleger zunächst den Ausgang der Kapitalerhöhung abwarten zu wollen.

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Geht es bei BENO nun genauso schnell wie angekündigt, hat sich bei Pentixapharm der Start der wichtigsten Studie ins nächste Jahr verschoben. Für die Aktie könnte kurzfristig aber ohnehin ein ganz anderes Projekt den Ausschlag geben. zum Artikel

Gute Nachrichten ohne Kursreaktion kennt man derzeit auch bei 2G Energy, wo der Auftragseingang zuletzt außergewöhnlich kräftig ausfiel. Die Zurückhaltung der Anleger hat dort allerdings einen ganz anderen Hintergrund. zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.388 Prozent oder 13,8 Prozent p.a. (Stand: 14.11.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 17.11.26 um 10:16 Uhr.

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