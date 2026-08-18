BENO Holding: Die Wachstumsstory nimmt Fahrt auf

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BENO erweitert das Portfolio um einen neuen Light-Industrial-Standort bei Nürnberg. Die Transaktion passt genau zur angekündigten Wachstumsstrategie und zeigt, worin die Attraktivität des Konzepts liegt.

Bei der BENO Holding AG kommt Bewegung in die Wachstumsstory. Nachdem das Unternehmen mit den Zahlen für 2025 vor allem den erfolgreichen Aufbau der Plattform dokumentiert hatte, folgt mit dem Kauf einer Light-Industrial-Immobilie in Roth bei Nürnberg der nächste konkrete Erweiterungsschritt. Damit wächst das Portfolio auf 13 deutsche Standorte mit rund 165.000 Quadratmetern Nutzfläche und einem Verkehrswert von 91,5 Mio. Euro.

Interessant ist dabei die Struktur der Transaktion. Denn die Immobilie konnte bereits während der Ankaufsphase langfristig, über zehn Jahre plus Verlängerungsoption, neu vermietet werden. Neuer Mieter ist die SYSPLAST GmbH, ein Unternehmen der börsennotierten Energenta-Gruppe, das sich auf die Herstellung von Recycling-Kunststoffregranulaten spezialisiert und am neuen Standort die Produktionskapazität mehr als verdoppeln wird.

Überzeugende Konditionen

BENO erwirbt die Immobilie zu einer Einstandsbasis von rund 540 Euro je Quadratmeter, was bei einer aktuellen Nutzfläche von 3,7 Tsd. Quadratmetern auf einen Kaufpreis von knapp unter 2 Mio. Euro schließen lässt. Den Einkaufsfaktor beziffert BENO auf das 8,6-Fache, woraus sich eine Jahresmiete von rund 230 Tsd. Euro errechnet. Hinzu kommen die Erträge der beiden PV-Anlagen.

Erweiterung bereits vereinbart

Insgesamt wirken die Konditionen des Zukaufs sehr überzeugend, zumal bereits eine Erweiterung des Standorts durch den Bau einer weiteren Produktions- und Lagerhalle geplant und mietvertraglich abgesichert ist. Auch die neue Halle soll eine PV-Anlage erhalten. Außerdem ist eine Erhöhung der elektrischen Anschlussleistung auf rund 1,5 Megawatt vorgesehen, was den Standort zusätzlich zukunftsfähig macht.

Perfekter strategischer Fit

Damit passt die Transaktion sehr gut zur Investmentstory: BENO kauft nicht nur Miet-Cashflows, sondern will Standorte durch technische Erweiterung, Energieinfrastruktur und bessere Drittverwendbarkeit aufwerten. Auch die Lage passt, denn der Standort liegt mitten im Industrie- und Technologieraum der Metropolregion Nürnberg und verfügt über eine sehr gute Verkehrsanbindung.

Da kommt noch mehr

Die Transaktion in Roth ist klein, zeigt aber, wie BENO die angekündigte Skalierung praktisch umsetzen will: günstig kaufen, früh vermieten, Standorte weiterentwickeln und zusätzliche Ertragspotenziale aus Infrastruktur und Energie heben. Und es darf mehr erwartet werden. Auf der Hauptversammlung Ende Juli hat das Unternehmen berichtet, dass sich zwei Refinanzierungen, aus denen BENO einen Mittelzufluss von 8 Mio. Euro erwartet, bereits in der Umsetzung befinden. Sobald diese erfolgreich abgeschlossen werden, dürften weitere, und diesmal wohl auch größere, Zukäufe nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Die Aktie hat auf die positive Nachricht noch nicht reagiert und notiert weiter bei ca. 7 Euro und damit weit unter dem NAV, den das Unternehmen aktuell mit mehr als 11 Euro angibt. Angesichts der gesunden Verfassung des Unternehmens und der überzeugenden Wachstumsstrategie ist das ein Niveau, das früher oder später Schnäppchenjäger anlocken dürfte. Spätestens, wenn sich der positive Newsflow fortsetzt.

Auch bei NAGA geht es im Kern um die Frage, wann aus Ankündigungen konkrete Fortschritte folgen. Die merkliche Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr und der kräftige Umsatzschub im Juni weisen nun in die richtige Richtung: zum Artikel

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Erstellung am 18.08.26 um 9:48 Uhr.

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