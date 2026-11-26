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Während BENO den angekündigten Wachstumskurs mit weiteren Immobilienkäufen konsequent umsetzt, fällt die Resonanz auf die Kapitalerhöhung bislang verhalten aus. Dank der erfolgreichen Refinanzierungen der letzten Monate sind die nächsten Schritte der geplanten Expansion aber auch unabhängig davon finanziell unterlegt.

Bei der Kapitalerhöhung von BENO ist die Nachfrage bislang deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Von den 674.188 angebotenen neuen Aktien konnten in einem ersten Schritt nur 67.562 Stück und damit rund 10 Prozent zu einem Preis von 6,50 Euro je Aktie platziert werden, womit dem Unternehmen brutto knapp 440 Tsd. Euro zufließen. Die verbleibenden Aktien sollen nun in weiteren Tranchen angeboten werden, wobei BENO auch zusätzliche Privatplatzierungen bei ausgewählten Investoren in Erwägung zieht.

Wachstum auch ohne Kapitalerhöhung möglich

So enttäuschend das bisherige Platzierungsergebnis ist, kurzfristig ist es für den weiteren Ausbau des Portfolios nicht entscheidend. Denn BENO hatte sich bereits im Vorfeld mit mehreren erfolgreichen Refinanzierungen einen finanziellen Spielraum geschaffen, der Investitionen und Akquisitionen in einer Größenordnung von 25 bis 30 Mio. Euro ermöglichen sollte. Dass BENO diesen konsequent nutzt, zeigen die jüngsten Zukäufe in Roth und Remagen, durch die das Immobilienvolumen auf rund 95,5 Mio. Euro steigt. Zugleich hat das Unternehmen mit den beiden Akquisitionen zu Mietmultiplikatoren von 8,6 beziehungsweise 10,5 gezeigt, dass der Markt tatsächlich die vom Unternehmen konstatierten sehr attraktiven Chancen bietet und, nicht minder wichtig, dass BENO in der Lage ist, solche attraktiven Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und zu nutzen.

Diskrepanz zwischen Kurs und Perspektiven

Obwohl die Wachstumsstrategie damit immer greifbarer wird, hält sich das Interesse des Kapitalmarkts bislang in Grenzen. Mit einem Kurs von rund 6,10 Euro notiert die Aktie fast 47 Prozent unter dem zuletzt berichteten NAV von 11,40 Euro je Aktie.

Die zurückhaltende Nachfrage in der ersten Tranche macht deutlich, dass BENO die Investoren noch stärker von seinem Wachstumskurs überzeugen muss. Noch scheint es so, als würde auch das von BENO adressierte Segment Light Industrial undifferenziert vor allem als Teil des krisengeplagten Immobiliensektors wahrgenommen. Als wirksamste Argumente gegen diese Wahrnehmung dürften sich weitere attraktive Zukäufe, eine erfolgreiche Arbeit mit dem Portfolio und letztlich überzeugende Zahlen erweisen. Gelingt es BENO, diesen Weg konsequent fortzusetzen, dürften immer mehr Investoren bereit sein, einen differenzierteren Blick auf das Unternehmen zu werfen, was mittelfristig auch den deutlichen Abschlag auf den NAV verringern sollte.

Auch bei 2G Energy klaffen operative Entwicklung und Aktienkurs derzeit auseinander, allerdings aus einem ganz anderen Grund. Ausgerechnet zu der Sorge, die die Aktie zuletzt belastet hat, hat sich das Management nun klar geäußert. zum Artikel

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Erstellung am 26.11.26 um 10:47 Uhr.

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