BENO: Wachstumskurs gewinnt an Konturen

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BENO hat sich im ersten Halbjahr operativ stabil entwickelt und zugleich die Voraussetzungen für weiteres Wachstum geschaffen. Besonders wichtig: Erfolgreich abgeschlossene Refinanzierungen haben zusätzliche Liquidität für den Wachstumskurs freigesetzt.

BENO hat sich im ersten Halbjahr 2026 stabil entwickelt. Sowohl die annualisierte Nettokaltmiete als auch der Vermietungsstand sind nahezu unverändert geblieben. Zugleich hat das Unternehmen seine digitale Plattform weiterentwickelt und die Organisation auf die angestrebte Skalierung vorbereitet.

Besonders Spannendes ist aber bereits nach dem Halbjahresstichtag passiert. Neben dem im August gemeldeten Zukauf in Roth bei Nürnberg, mit dem BENO die Expansionsphase eingeläutet hat, konnte das Unternehmen nun vermelden, dass die für dieses Jahr angekündigten Refinanzierungen erfolgreich abgeschlossen wurden. Dadurch wurden rund 8 Mio. Euro an zusätzlicher Liquidität freigesetzt, die BENO nun in die Lage versetzen, weitere Akquisitionen und/oder Photovoltaikprojekte im Bestand anzugehen.

Damit gewinnt das von BENO aufgezeigte Wachstumsszenario zunehmend an Konturen, was sich früher oder später auch positiv im zuletzt schwächeren Aktienkurs niederschlagen dürfte.

Die Meldung des Unternehmens finden Sie hier: zum Artikel

Bei BENO gewinnt das Wachstumsszenario gerade erst an Konturen, bei 2G Energy ist es bereits in vollem Gang. Und die Dynamik reicht deutlich über das Geschäft hinaus, das derzeit im Mittelpunkt steht: zum Artikel

Während BENO frische Liquidität bereits eingesammelt hat, wartet die Beteiligungsgesellschaft DEWB noch auf den entscheidenden Mittelzufluss. Inzwischen spricht allerdings einiges dafür, dass es nicht mehr allzu lange dauern dürfte, was auch der Aktie weiteren Auftrieb geben sollte: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.442 Prozent oder 14,0 Prozent p.a. (Stand: 03.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 08.10.26 um 16:54 Uhr.

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