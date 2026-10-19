BENO: Wachstumsschub um 50 Prozent wird konkreter

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Nach mehreren Refinanzierungen will BENO nun auch das Eigenkapital stärken. Zusammengenommen gewinnt damit ein Wachstumsszenario an Konturen, das für das Portfolio einen bemerkenswerten Sprung bedeuten würde.

Bei BENO nimmt die angekündigte Expansion konkrete Formen an. Nachdem der Light-Industrial-Spezialist im August mit dem Erwerb einer Immobilie in Roth den ersten neuen Standort seit Längerem gemeldet hatte, hat das Unternehmen nun die Finanzierungsmöglichkeiten für weitere Zukäufe deutlich erweitert.

Dazu gehörten im September weitere Finanzierungen. Dadurch erhöhte sich das Finanzierungsvolumen, das BENO in den letzten rund zwölf Monaten abschließen konnte, auf insgesamt rund 28 Mio. Euro. Konkret wurden vier bestehende Objekte refinanziert, hinzu kommt die bereits gesicherte Finanzierung des Neuerwerbs in Roth. Teilweise wurden damit bestehende Darlehen abgelöst, doch zugleich wurde die Beleihung erhöht, so dass auch rund 16 Mio. Euro an freier Liquidität generiert wurden.

Freies Wachstumskapital

Nachdem ein Teil davon um die Jahreswende zur planmäßigen Rückzahlung einer Anleihe über 10 Mio. Euro sowie für erste Wachstumsschritte verwendet wurde, beziffert BENO die verbleibende Liquidität als ausreichend, um damit weitere Investitionen und Akquisitionen im Gesamtvolumen von rund 25 bis 30 Mio. Euro zu realisieren.

Kapitalerhöhung geplant

Nun soll zusätzlich auch das Eigenkapital gestärkt werden. Dafür bereitet BENO eine Bezugsrechtskapitalerhöhung vor, in deren Rahmen bis zu 674.188 neue Aktien zu jeweils 6,50 Euro ausgegeben werden sollen. Bei vollständiger Platzierung entspricht das einem Bruttozufluss von knapp 4,4 Mio. Euro.

Bis zu 45 Mio. Euro zusätzliches Volumen

Unterstellt man für künftige Käufe einen Fremdfinanzierungsanteil von rund 70 Prozent, wie er auch für das Projekt in Roth genannt wurde, könnten die Mittel aus der Kapitalerhöhung rechnerisch ein zusätzliches Investitionsvolumen von knapp 15 Mio. Euro ermöglichen. Zusammen mit den 25 bis 30 Mio. Euro, die BENO auf Basis der Refinanzierungen in Aussicht stellt, ergibt sich damit ein theoretisches Potenzial von rund 40 bis 45 Mio. Euro.

Gemessen am Immobilienwert von zuletzt knapp 90 Mio. Euro wäre das ein erheblicher Zuwachs um bis zu 50 Prozent. Es wäre ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zum angestrebten Portfoliowert von 300 Mio. Euro. Die Aktie dürfte kurzfristig unter der angekündigten Kapitalmaßnahme leiden, anschließend könnte aber das immer konkreter werdende Wachstumsszenario zum wichtigen Treiber werden.

Um Finanzierungsfragen geht es auch bei Siltronic, allerdings nicht in der eigenen Bilanz, sondern bei den Kunden. Für den Wafer-Hersteller wird die Ausgangslage vor den Quartalszahlen dadurch nicht leichter: zum Artikel

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Erstellung am 19.10.26 um 09:05 Uhr.

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