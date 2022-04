Benötigen Rohstoffhändler nach massiven Turbulenzen am Rohstoffmarkt staatliche Unterstützung?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

An den Rohstoffmärkten kommt es aktuell aufgrund der Invasion Russlands in der Ukraine zu grossen Schwankungen. Das macht sich insbesondere bei den Preisen für Öl, Gas, aber auch Nickel bemerkbar. Auch Rohstoffhändlern drohen durch die Turbulenzen finanzielle Schwierigkeiten, müssen sie ihre Börsengeschäfte doch finanziell absichern. In diesem Zusammenhang kommt die Frage auf - wie systemrelevant sind Rohstoffhändler und sollten sie staatlich unterstützt werden?