DAX23.293 +0,5%Est505.720 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 -0,4%Nas21.996 +0,5%Bitcoin59.547 -0,2%Euro1,1567 +0,2%Öl110,4 +0,7%Gold4.681 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wechselhaft -- Asiens Börsen letztlich grün -- SpaceX: Musk strebt wohl 2-Billionen-Dollar-Bewertung an -- Tesla, Novo Nordisk, DroneShield, Ölaktien, Rüstungsaktien, Plug Power im Fokus
Top News
Vor Fristablauf im Iran-Krieg: Trumps Ultimatum im Fokus - DAX zeigt sich freundlich Vor Fristablauf im Iran-Krieg: Trumps Ultimatum im Fokus - DAX zeigt sich freundlich
Millionenaufträge für Rheinmetall und RENK: Aktien uneins - TKMS und HENSOLDT im Blick Millionenaufträge für Rheinmetall und RENK: Aktien uneins - TKMS und HENSOLDT im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Benzinpreis in Deutschland kratzt am Allzeithoch - wieder Rekord bei Diesel

07.04.26 10:22 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Spritpreise steigen trotz 12-Uhr-Regel immer weiter. Während Diesel inzwischen den sechsten Tag in Folge neue Allzeithochs aufstellt, kratzt nun auch der Benzinpreis am bisherigen Rekord aus dem März 2022, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht. So kostete ein Liter der günstigsten gängigen Sorte Super E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Montags 2,192 Euro. Das waren 1,1 Cent weniger als beim Allzeithoch 2022. Ein Liter Diesel kostete 2,443 Euro.

Damit fiel der Preisanstieg aber zumindest geringer aus als zuletzt. E10 verteuerte sich nur um 0,1 Cent, Diesel um 0,3 Cent. Vergangene Woche hatten die Preise noch teilweise um mehrere Cent pro Tag zugelegt.

Verglichen mit dem letzten Tag vor Einführung der 12-Uhr-Regel am 1. April, hat sich E10 seither um weitere 8,5 Cent pro Liter verteuert, Diesel um 12,7 Cent. Im Vergleich zum letzten Tag vor Kriegsausbruch ist es noch deutlich mehr: gut 41 Cent bei E10 und fast 70 Cent bei Diesel./ruc/DP/jha