Beowulf Mining: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Beowulf Mining hat am 27.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beowulf Mining -0,070 SEK je Aktie generiert.
Redaktion Finanzen.net
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