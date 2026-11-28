Beowulf Mining hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Beowulf Mining stellte am 27.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 GBP erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 GBP je Aktie gewesen.
Redaktion Finanzen.net
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