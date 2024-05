BER erwartet 320 000 Passagiere am Pfingstwochenende

BERLIN (dpa-AFX) - Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg erwartet am verlängerten Pfingstwochenende von Freitag bis einschließlich Montag rund 320 000 Passagiere, die vom BER starten oder dort landen. Das wären fast 40 000 mehr als an Pfingsten 2023, aber deutlich weniger als 2019, wie die Flughafengesellschaft der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. 2019 war für den Tourismus in Berlin das bisher beste Jahr, 440 000 Menschen starteten oder landeten damals von Freitag vor Pfingsten bis einschließlich Pfingstmontag an den damaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld.

Im Vergleich zu den beiden vergangenen Mai-Wochenenden des laufenden Jahres erwartet der Flughafen für Pfingsten aber kaum mehr Betrieb. An den beiden Wochenenden seien knapp 300 000 Passagiere beziehungsweise knapp 310 000 Passagiere gezählt worden. Beide Wochenenden konnten durch die Feiertage am 1. Mai und an Christi Himmelfahrt mit Brückentagen für Kurzurlaube verlängert werden.

Auch in der Hauptstadt selbst dürften am Wochenende viele Touristen nicht zuletzt aufgrund des Karnevals der Kulturen unterwegs sein. "Traditionell ist das Pfingstwochenende zwar gut gebucht, es gibt aber in allen Kategorien und Preissegmenten noch genügend freie Kapazitäten", sagte Thomas Lengfelder vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Berlin. Die Berliner Tourismus- und Kongressgesellschaft bezeichnete die Buchungslage für das anstehende und das darauffolgende Wochenende als "gut bis sehr gut". Am 25. Mai findet in Berlin das Finale des DFB-Pokals statt, zu dem vor allem viele Fußball-Fans der Finalisten aus Leverkusen und Kaiserslautern erwartet werden./nif/DP/zb