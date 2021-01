BER rechnet erst 2025 mit Erholung des Flugverkehrs

BERLIN (Dow Jones)--Die Berliner Flughafengesellschaft sieht angesichts der anhaltenden Corona-Beschränkungen weiteren Finanzbedarf und rechnet erst im Jahr 2025 mit einer Erholung der Verkehrszahlen auf Vorkrisenniveau. Ab dann könnte es wieder zu einem Passagierwachstum von jährlich ein- bis zwei Prozent kommen, teilte die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Die Reisebeschränkungen führten generell "zu erheblicher Planungsunsicherheit in der gesamten Luftfahrtbranche", hieß es.

Bei der Prognose bezieht sich die Geschäftsführung auf ein mittleres von insgesamt drei Szenarien, wann das 2019er-Niveau von 35,6 Millionen Passagieren wieder erreicht werden könne. Im besten Fall könne das bereits 2023 sein, im schlechtesten erst 2027. Die Entwicklung hänge entscheidend davon ab, wann Impfstoffe global und flächendeckend verfügbar seien, wann Quarantänebestimmungen aufgehoben würden und wie schnell sich die Wirtschaft erhole.

Für das laufende Jahr ist die Prognose weiterhin negativ. So fiel die Zahl der Fluggastabfertigungen am Airport Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) in den ersten Januarwochen um 10 Prozent auf täglich rund 7.500 Fluggäste. Mit Blick auf 2021 erwartet das Unternehmen nur knapp ein Drittel des Aufkommens von 2019 mit damals 10,7 Millionen Passagieren.

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup erklärte, bis zur Rückkehr auf das Vor-Corona-Niveau werde sein Unternehmen weiter auf die Unterstützung der Gesellschafter - also die Länder Berlin und Brandenburg sowie den Bund - angewiesen sein. Die FBB werde "alle Anstrengungen unternehmen, bis dahin so kostengünstig wie möglich zu arbeiten", so Lütke Daldrup. "Dabei werden wir schmerzhafte Einschnitte verkraften müssen." Mit der Eröffnung des BER im November hatte der Airport Tegel seinen Betrieb geschlossen, während Schönefeld in den neuen Flughafen integriert wurde.

