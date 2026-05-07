BER rechnet für Sommerferien mit 3,7 Millionen Reisenden

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Am Hauptstadtflughafen BER rechnen die Betreiber für die Sommerferien mit rund 3,7 Millionen Reisenden. Das seien in etwa so viele Fluggäste wie in den Ferien des vergangenen Jahres, teilte Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) mit.

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Allein zum Start der Ferien, vom Mittwoch, dem 8. Juli bis Sonntag, dem 12. Juli 2026, erwarte die FBB rund 400.000 Passagiere, hieß es. Die verkehrsreichsten Tage werden demnach der Freitag, 10. Juli sowie der 21. und 23. August mit jeweils rund 90.000 Reisenden./maa/DP/nas