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Berater

PUMA-Aktie verliert: CCO Matthias Bäumer geht

PUMA-Aktie verliert: CCO Matthias Bäumer geht

Der Sportartikelhersteller PUMA muss sich einen neuen Chief Commercial Officer suchen.

Werte in diesem Artikel
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PUMA SE
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Der bisherige Vertriebsvorstand Matthias Bäumer gibt seine Position zum Monatsende auf, wie das Unternehmen mitteilte. Seine Aufgaben, darunter auch die Steuerung der Tochtergesellschaften des Konzerns, übernimmt zunächst Vorstandschef Arthur Höld, bis ein Nachfolger gefunden ist.

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Bäumer bleibe aber in einer Beraterrolle für PUMA tätig und werde das Unternehmen auch im Aufsichtsrat des Fußballbundesligisten Borussia Dortmund vertreten. "Es freut mich sehr, dass er sich bereiterklärt hat, uns weiterhin als Berater zu unterstützen", sagte PUMA-Chef Höld.

Bäumer war seit 2007 in verschiedenen Positionen bei PUMA tätig. Einen Grund für seinen Rückzug nannte das Unternehmen nicht. Seine Nachfolge werde "in weiterer Folge bekanntgegeben", heißt es in der Mitteilung weiter.

Die PUMA-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,18 Prozent auf 22,18 Euro.

DJG/rio/cbr

DOW JONES

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com, Robert Ascroft/ PUMA

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DatumRatingAnalyst
03.09.26 PUMA SE Neutral UBS AG
02.09.26 PUMA SE Equal Weight Barclays Capital
21.08.26 PUMA SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 PUMA SE Sector Perform RBC Capital Markets
11.08.26 PUMA SE Halten DZ BANK

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