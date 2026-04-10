DAX23.804 ±-0,0%Est505.926 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3200 -0,3%Nas22.903 +0,4%Bitcoin60.668 +0,2%Euro1,1685 +0,1%Öl102,3 +8,5%Gold4.723 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Microsoft 870747 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Nike 866993 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- DroneShield, Software-Aktien, adidas, Lockheed Martin im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie vor Krebstherapie-Durchbruch: Zulassungsantrag für 2026 geplant BioNTech-Aktie vor Krebstherapie-Durchbruch: Zulassungsantrag für 2026 geplant
So funktionieren Aktienanleihen So funktionieren Aktienanleihen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Beratungen über Entlastungen und Reformen beendet

13.04.26 06:33 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Spitzenvertreter der schwarz-roten Regierungskoalition haben ihre zweitägigen Beratungen zum Thema Energiepreise und über die anstehenden Sozial- und Steuerreformen in der Nacht beendet. Über Ergebnisse der Verhandlungen in der Villa Borsig, dem Gästehaus des Auswärtigen Amts am Tegeler See im Norden Berlins, wurde zunächst nichts mitgeteilt. Offen blieb auch, ob und in welcher Form womöglich am Montag etwaige Ergebnisse bekanntgegeben werden.

In der Villa Borsig hatten sich am Samstag bereits die Parteichefs getroffen, also Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für die Union sowie Finanzminister Lars Klingbeil und Arbeitsministerin Bärbel Bas für die SPD. Auch Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU), Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Finanzstaatssekretär Björn Böning (SPD) waren am Samstag dabei.

Am Sonntag waren unter anderem Merz und Vizekanzler Klingbeil auf der Terrasse des von der Polizei abgeschirmten Anwesens zu sehen. CSU-Chef Söder schickte am Morgen auf der Plattform X ein Foto von sich am See mit dem Hinweis: "Heute wichtiger Tag in Berlin.". Auch Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) war am Sonntag dabei./mfi/tam/ctt/DP/zb