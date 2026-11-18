Bayer-Aktie steigt: Berenberg hebt das Kursziel an - Einstufung bleibt bei “Hold”
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.
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Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 53,50 auf 62,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns habe bislang ein großartiges Jahr hinter sich, schrieb Sebastian Bray am Dienstag. Mit Blick voraus auf das Ende des Jahrzehnts könnten die Leverkusener Monsanto an die Börse bringen und die damit erlösten Mittel in die Pharma-Entwicklung investieren.
Die Bayer-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,28 Prozent auf 56,86 Euro.
/rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 17:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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