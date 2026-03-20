Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: "Titlis Xpress" fährt nach tödlichem Unfall wieder

Die Seilbahn zwischen den Stationen Trübsee und Engelberg-Stand hat am Samstag erstmals seit dem tödlichen Gondel-Unfall den Betrieb wieder aufgenommen. Dies geht aus den Informationen auf der Internetseite der Anlage hervor.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel