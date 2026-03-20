Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: "Titlis Xpress" fährt nach tödlichem Unfall wieder

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Heute im FokusDAX geht tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- TUI, Novo Nordisk, Xpeng, Rüstungsaktien, Alibaba, Vincorion, Bayer im Fokus
Analyst sieht bei Lufthansa weiteres Abwärtspotenzial. US-Behörde untersucht Teslas FSD wegen möglicher Sichtprobleme. FUCHS erhöht Dividende. Meta hält VR-Welt Horizon nach Nutzerprotest teilweise offen. FedEx hebt Gewinnprognose an. Mutares erwartet Transaktionsschub im zweiten Quartal. Warten auf Borouge-Aktie: OMV verschiebt Chemie-Börsengang auf 2027. KRONES erhöht Dividende nach Gewinnanstieg.
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