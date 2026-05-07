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Bergbaukonzern mit Bilanz

Barrick Mining-Aktie springt an: Bergbaukonzern steigert Umsatz und Gewinn deutlich

11.05.26 15:38 Uhr
Barrick Mining-Aktie an der NYSE deutlich höher: Kräftiger Ergebnissprung überzeugt Anleger nicht | finanzen.net

Die Erstquartalszahlen von Barrick Mining waren mit Spannung erwartet worden. So fiel die Bilanz des Bergbaukonzerns aus.

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Barrick Mining Corp.
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Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat Barrick Mining mehr verdient. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,35 US-Dollar auf 0,96 US-Dollar und lag damit über den Prognosen der Analysten, die sich zuvor auf ein EPS von 0,81 US-Dollar belaufen hatten.

Zeitgleich kletterte der Umsatz von 3,13 Milliarden US-Dollar auf 5,22 Milliarden US-Dollar - damit erlöste der Bergbaukonzern mehr als erhofft. Die Expertenschätzungen für den Umsatz hatten zuvor bei 5,08 Milliarden US-Dollar gelegen.

Die Aktie von Barrick Mining zeigt sich an der NYSE 7,32 Prozent höher bei 46,27 US-Dollar.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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