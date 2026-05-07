Barrick Mining-Aktie unbeindruckt: Bergbaukonzern steigert Umsatz und Gewinn deutlich
Die Erstquartalszahlen von Barrick Mining waren mit Spannung erwartet worden. So fiel die Bilanz des Bergbaukonzerns aus.
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Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat Barrick Mining mehr verdient. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,35 US-Dollar auf 0,96 US-Dollar und lag damit über den Prognosen der Analysten, die sich zuvor auf ein EPS von 0,81 US-Dollar belaufen hatten.
Zeitgleich kletterte der Umsatz von 3,13 Milliarden US-Dollar auf 5,22 Milliarden US-Dollar - damit erlöste der Bergbaukonzern mehr als erhofft. Die Expertenschätzungen für den Umsatz hatten zuvor bei 5,08 Milliarden US-Dollar gelegen.
Die Aktie von Barrick Mining zeigt sich vorbörslich an der NYSE 0,05 Prozent schwächer bei 43,11 US-Dollar.
Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net
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