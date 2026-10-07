DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,10 -3,8%Nas 27.514 -0,3%Bitcoin 74.296 -2,3%Euro 1,1198 -0,6%Öl 100,3 -0,3%Gold 4.111 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Bericht: Bahnhof in Belgien wegen Schulprotesten gesperrt

LÜTTICH (dpa-AFX) - Wegen ausufernder Schulproteste im belgischen Lüttich ist der Bahnhof Guillemins zwischenzeitlich gesperrt worden. Die Behörden riefen Ladenbesitzer zudem offiziell dazu auf, ihre Geschäfte zu schließen, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. Demnach sprach die Polizei am Abend von "bedeutenden Unruhen".

Werbung

Seit mehreren Tagen demonstrieren Schüler in Belgien unter anderem für bessere Gebäude, Lernbedingungen und angepasste Uhrzeiten. Allein am Montag wurden in Lüttich 22 Polizisten leicht verletzt. Seit dem Start der Proteste am vergangenen Donnerstag kam es zu etlichen Festnahmen, Straßenblockaden, zu kleinen Bränden und eingeschlagenen Fensterscheiben.

Im Nachbarland Frankreich machen Schülerinnen und Schüler ebenfalls ihrem Ärger über marode Schulgebäude und zu wenig Lehrpersonal Luft. Immer wieder kam es bei den Protesten auch zu Ausschreitungen. Bildungsgewerkschaften riefen zu erneuten Demonstrationen am Donnerstag auf./vio/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.