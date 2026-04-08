DAX23.770 -1,3%Est505.854 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2200 -1,7%Nas22.635 +2,8%Bitcoin60.935 -0,1%Euro1,1682 +0,2%Öl98,59 +2,0%Gold4.743 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Siemens 723610 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe in Nahost bröckelt: DAX sinkt -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- D-Wave, Rüstungsaktien, SAP, Ölaktien, BYD, DroneShield, TUI, Palantir im Fokus
Top News
Rohstoffkurse am Mittag Rohstoffkurse am Mittag
Ölpreise springen hoch: Zweifel an iranischer Waffenruhe beenden den Preisverfall Ölpreise springen hoch: Zweifel an iranischer Waffenruhe beenden den Preisverfall
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bericht: Bundesregierung prüft Verkauf von BP-Raffinerie in Gelsenkirchen

09.04.26 13:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6,62 EUR 0,09 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN/GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Das Bundeswirtschaftsministerium prüft nach einem Medienbericht den Verkauf einer BP-Raffinerie in Gelsenkirchen an einen US-Investor. Wie der "Spiegel" berichtet, nimmt das Haus von Ministerin Katherina Reiche (CDU) eine Investitionsprüfung vor. Der Staat kann unter bestimmten Voraussetzungen den Erwerb von Firmen durch nicht-europäische Investoren untersagen.

Ein Sprecher des Ministeriums sagte, aufgrund von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen der am Erwerb beteiligten Unternehmen könne das Ministerium keine Informationen zu etwaigen konkreten Investitionsprüfverfahren geben.

Der Mineralölkonzern BP hatte mitgeteilt, seine Raffinerie in Gelsenkirchen an den Raffineriebetreiber Klesch-Gruppe zu verkaufen. Der Verkauf solle nach einer Zustimmung der Behörden noch in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden. Die Raffinerie Gelsenkirchen ist eine der größten Deutschlands. Der aus zwei Standorten bestehende Komplex kann jährlich rund zwölf Millionen Tonnen Rohöl verarbeiten. Hergestellt werden vor allem Kraftstoffe für den Straßen- und Luftverkehr.

Die Klesch-Gruppe des US-Amerikaners A. Gary Klesch betreibt in Europa bereits zwei Ölraffinerien, eine davon in Deutschland: Die Raffinerie Heide im schleswig-holsteinischen Kreis Dithmarschen. Hinter der auf Malta ansässigen Klesch-Gruppe stehe ein undurchsichtiges Firmenkonstrukt in der Steueroase Jersey, berichtete der "Spiegel"./hoe/DP/men

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
02.04.2026BP HoldJefferies & Company Inc.
02.04.2026BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.2026BP OverweightBarclays Capital
31.03.2026BP OverweightBarclays Capital
26.03.2026BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.04.2026BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.2026BP OverweightBarclays Capital
31.03.2026BP OverweightBarclays Capital
26.03.2026BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026BP OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.04.2026BP HoldJefferies & Company Inc.
18.03.2026BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.03.2026BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.03.2026BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen