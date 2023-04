Bericht: FBI durchsucht Haus von Verdächtigem zu US-Datenleck

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den Ermittlungen zum massiven Datenleck von Geheimdokumenten hat die US-Bundespolizei FBI einem Medienbericht zufolge am Donnerstag das Zuhause eines Verdächtigen durchsucht. Die "New York Times" berichtete am Donnerstag, etwa ein halbes Dutzend FBI-Agenten hätten sich Zugang zum Grundstück eines 21-Jährigen verschafft, der in Verbindung mit dem großen Datenleck stehen soll. Die Zeitung hatte zuvor berichtet, es handele sich um einen Angehörigen der Nationalgarde aus dem Bundesstaat Massachusetts, der eine Chat-Gruppe auf der bei Videospielern beliebten Plattform Discord geleitet habe.

Seit Wochen kursieren im Internet offensichtlich geheime Dokumente von US-Stellen, unter anderem vom Verteidigungsministerium, zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. US-Medien berichteten kurz vor Ostern erstmals über die Informationen über beide Kriegsparteien - ohne die Dokumente selbst zu veröffentlichen. Intensiv wird nach der Person gesucht, die diese Dokumente publiziert hat. Die US-Behörden ermitteln.

Der Sprecher des US-Verteidigungsministers, Pat Ryder, wollte sich am Donnerstag bei einer Pressekonferenz zunächst nicht zu den laufenden Ermittlungen äußern. Er sagte lediglich, man kenne die Medienberichte über einen potenziellen Verdächtigen./jac/DP/he