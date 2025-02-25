DAX24.212 -0,3%ESt505.448 -0,5%Top 10 Crypto15,82 -2,3%Dow44.721 -0,5%Nas21.121 -0,2%Bitcoin97.305 -0,8%Euro1,1646 ±-0,0%Öl67,00 -0,1%Gold3.346 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX leichter -- US-Börsen schwächer erwartet -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Walmart-Aktie trotz Umsatzplus im Minus - Prognose angehoben Walmart-Aktie trotz Umsatzplus im Minus - Prognose angehoben
Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX etwas schwächer - kein klarer Trend erkennbar Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX etwas schwächer - kein klarer Trend erkennbar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Bericht: Festgenommener Ukrainer machte Urlaub in Italien

21.08.25 13:50 Uhr

ROM (dpa-AFX) - Der in Zusammenhang mit der Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines festgenommene Ukrainer wurde nach einem italienischen Medienbericht im Urlaub von der Polizei gestellt. Der Nachrichtenagentur Ansa zufolge hielt sich der 49 Jahre alte Mann seit einigen Tagen mit seiner Familie an der Adria-Küste auf. Nach der Festnahme sei er ins Gefängnis gebracht worden. Die Entscheidung über die Vollstreckung des vorliegenden europäischen Haftbefehls liege nun beim Berufungsgericht der norditalienischen Stadt Bologna.

Wer­bung

Dem Bericht zufolge wurde der Ukrainer in der Nacht zum Donnerstag in der Gemeinde San Clemente im Hinterland des auch von Deutschen viel besuchten Badeorts Rimini festgenommen. Offensichtlich sei bei einer Kontrolle festgestellt worden, dass es sich um den europaweit gesuchten Mann handele, hieß es.

Von offizieller Seite gab es auf dpa-Anfrage zunächst keine Bestätigung. Wegen der internationalen Bedeutung des Falles ist auch die italienische Regierung damit befasst.

Bundesanwaltschaft sieht in Verdächtigen Drahtzieher

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Mann gemeinschaftliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor. Er soll demnach zu einer Gruppe von Verdächtigen gehören, die im September 2022 nahe der dänischen Ostseeinsel Bornholm Sprengsätze an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 platzierte. Dabei soll er einer der Koordinatoren gewesen sein. Nach Angaben der Karlsruher Behörde soll er nun nach Deutschland überstellt werden.

Wer­bung

Mehrere Sprengungen hatten die beiden Pipelines beschädigt und unterbrochen. Die Explosionen wurden in der Nähe von Bornholm registriert. Wenig später entdeckte man vier Lecks an drei der insgesamt vier Leitungen. Durch Nord Stream 1 floss zuvor russisches Erdgas nach Deutschland. Nord Stream 2 war wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der folgenden politischen Streitigkeiten noch nicht in Betrieb./cs/DP/jha

Nachrichten zu Gazprom PJSC

DatumMeistgelesen
Wer­bung