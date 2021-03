Bericht - G7 einigen sich auf 650-Milliarden-Kapitalspritze für IWF

Tokio (Reuters) - Die sieben führenden Industriestaaten (G7) haben sich einem Medienbericht zufolge auf eine stärkere Kapitalausstattung des Internationalen Währungsfonds (IWF) geeinigt.

Am Freitag sollen die Finanzministerien der Länder dafür grünes Licht geben, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch berichtete. Dem IWF sollen demnach rund 650 Milliarden Dollar zufließen, über sogenannte Sonderziehungsrechte, einer künstlichen Währung des IWF. Die Mittel sollen dann genutzt werden, um in der Corona-Krise Schwellen- und Entwicklungsländern stärker zu helfen.

Die USA als wichtigster Träger des IWF hatten lange eine Kapitalspritze blockiert. Unter der neuen Regierung von US-Präsident Joe Biden hat sich das aber geändert, sie ist offen dafür. Konkrete Angaben zur Höhe der Kapitalspritze sind bislang noch offen gewesen. Viele Länder setzten sich für zusätzliche 500 Milliarden Dollar ein. Zuletzt wurden die IWF-Mittel 2009 nach der globalen Finanzkrise aufgestockt - um damals 250 Milliarden Dollar. Insgesamt kann der Fonds eine Billion Dollar verleihen.

Zu den G7-Ländern gehören neben den USA und Kanada noch Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien.