Bericht: Israel erwägt Errichtung humanitären Lagers im Norden Gazas

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Israel erwägt nach Ende der derzeitigen intensiven Kampfphase im Norden des Gazastreifens die Errichtung eines humanitären Lagers für palästinensische Zivilisten. Wie der US-Fernsehsender CNN am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf zwei israelische Beamte sowie einem mit den Plänen vertrauten Vertreter internationaler humanitärer Hilfseinsätze berichtete, seien die Planungen noch im Anfangsstadium. Ob es tatsächlich zur Realisierung eines solchen Lagers komme, sei unklar. Es sei aber der erste Hinweis darauf, dass Israel sich Gedanken darüber mache, wie palästinensische Zivilisten in den nördlichen Gazastreifen zurückkehren könnten, sobald die derzeitige Phase der Militäroperationen dort beendet sei.

Die USA pochen auch auf den Beginn einer neuen Phase im Gaza-Krieg. Derzeit kämpfe Israels Armee mit "hoher Intensität", künftig werde es gezieltere Einsätze gegen die islamistische Hamas in dem abgeriegelten Küstenstreifen geben, hatte der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, kürzlich bei einem Besuch in Tel Aviv gesagt. Wann genau die neue Phase beginnen soll, sagte er nicht. Laut Medien wird damit in den nächsten Wochen gerechnet.

Hilfsorganisationen sprechen schon jetzt von einer "humanitären Katastrophe" im Gazastreifen. Nach Angaben des Palästinenserhilfswerkes UNRWA sind innerhalb des Küstenstreifens, der flächenmäßig kaum größer als die Stadt München ist, fast 1,9 der 2,2 Millionen Menschen auf der Flucht. Das sind mehr als 80 Prozent der Bevölkerung. In dem Krieg wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bislang mehr als 19 600 Menschen getötet. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Auslöser des Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas sowie anderer Terrorgruppen am 7. Oktober in Israel nahe der Grenze zum Gazastreifen verübt hatten. Mehr als 1200 Menschen wurden im Verlauf der Angriffe getötet./ln/DP/mis