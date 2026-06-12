DAX24.635 +1,8%Est506.188 +2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9200 -1,7%Nas25.889 +0,3%Bitcoin55.414 -0,5%Euro1,1567 ±0,0%Öl87,33 -2,0%Gold4.214 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX geht mit starken Gewinnen ins Wochenende -- US-Börsen schließen im Plus -- SpaceX-Aktie an der Börse - Mega-IPO schlägt alle Rekorde -- Intel, NVIDIA im Fokus
Top News
Anthropic stoppt Fable 5 und Mythos 5 nach Anordnung der US-Regierung Anthropic stoppt Fable 5 und Mythos 5 nach Anordnung der US-Regierung
Mit kollektiver Intelligenz den Weltaktienmarkt schlagen Mit kollektiver Intelligenz den Weltaktienmarkt schlagen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bericht: IW rechnet 2036 mit 4,3 Millionen fehlenden Arbeitskräften

14.06.26 17:23 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) rechnet angesichts der alternden Bevölkerung mit einer deutlich höheren Arbeitskräftelücke als zuvor angenommen. Nach der Vorausberechnung des Instituts werde die Lücke im Jahr 2036 bei rund 4,3 Millionen Arbeitskräften liegen, berichtet die "Rheinische Post" (Samstag) auf Basis einer der Zeitung vorliegenden IW-Untersuchung. Noch vor zwei Jahren hatte das Institut demnach diese Differenz zwischen ausscheidenden und neuen Arbeitskräften mit knapp drei Millionen beziffert.

Hintergrund seien neue Zahlen zur Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland. Demnach leben 2045 voraussichtlich rund 81,1 Millionen Menschen in der Bundesrepublik, 2,9 Prozent weniger als aktuell. In der vorherigen Prognose aus dem Jahr 2024 sei das IW noch von einem moderaten Wachstum bis 2040 ausgegangen, schreibt die Zeitung.

Als Grund wird neben einer deutlich geringeren Zuwanderung ein abnehmendes Interesse an Deutschland "auch wegen der anhaltenden Schwäche der Wirtschaft und wachsender Arbeitsmarktprobleme" angeführt.

"Bis 2036 werden lediglich 9,8 Millionen Personen das erwerbsfähige Alter erreichen", zitiert die Zeitung den IW-Bericht. "Auf Basis der Bevölkerungsprognose resultiert somit eine Lücke von 4,3 Millionen Personen." Das Erwerbspersonenpotenzial sinke bis 2036 von 55 Millionen im Jahr 2025 um 6,9 Prozent auf 51,2 Millionen Personen. Langfristig gehe das Erwerbspersonenpotenzial bis 2045 um 8,3 Prozent auf 50,4 Millionen Personen zurück./kf/DP/he