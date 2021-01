Bericht: Nawalnyjs Anwalt bittet Berlin um Hilfe

FRANKFURT (Dow Jones)--Der russische Oppositionelle Alexej Nawalnyj hofft nach seiner Festnahme in Moskau auf eine deutsche Initiative im Europarat zu seiner Freilassung. Dabei erhält er Hilfe vom CDU-Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen und vom CDU-Abgeordneten Andreas Nick, dem Leiter der deutschen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Rats.

Nawalnyjs Anwalt, der Kölner Jurist Nikolaos Gazeas, sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, er hoffe, dass Mitgliedstaaten des Europarates die Festnahme seines Mandanten "auf die Agenda des Ministerkomitees setzen". Er fügte hinzu: "Diese Bitte gilt für jeden Staat, und ich würde Deutschland hier nicht ausnehmen." Eine Intervention im Ministerkomitee kann im Effekt zu Mahnungen gegen Russland führen, aber auch zur Einschränkung seiner Stimmrechte oder im äußersten Fall zum Ausschluss aus dem Rat.

Nawalnyj war Anfang Januar nach Russland zurückgekehrt, nachdem er sich mehrere Monate in Deutschland von einem Giftanschlag mit dem russischen Militärkampfstoff Nowitschok erholt hatte. Er macht für das Attentat den russischen Präsidenten Wladimir Putin verantwortlich, Russland wiederum weist die Anschuldigung zurück.

Bei seiner Ankunft in Moskau wurde Nawalnyj in Haft genommen - mit der Begründung, er habe durch seinen Aufenthalt in Deutschland nach der Vergiftung gegen Bewährungsauflagen aus einem Urteil von 2014 verstoßen. Am Dienstag soll ein russisches Gericht entscheiden, ob die Bewährung aufgehoben wird. Dann müsste Nawalnyj für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis.

