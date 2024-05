Bericht: Schlechte Aussichten für Englands Gewässer

LONDON (dpa-AFX) - Die Verschmutzung von Seen, Flüssen und Küstengewässern in England dürfte nach Ansicht von Experten in den kommenden Jahren kaum besser werden. Das geht aus dem Bericht einer Umweltaufsichtsbehörde hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse stehen im Kontrast zu vollmundigen Versprechungen der Regierung, die teils durch Fäkalien stark verschmutzen Gewässer des größten britischen Landesteils wieder sauber zu bekommen.

Das Ziel, bis 2027 einen Anteil von 77 Prozent der Gewässer in einen guten ökologischen Zustand oder zumindest potenziell guten Zustand zu bringen, sei mit den derzeitigen Bemühungen nicht zu erreichen, hieß es in dem Bericht des Office for Environmental Protection (OEP). Im schlimmsten Fall dürfte der Anteil der Oberflächengewässer in gutem Zustand von derzeit 16 auf gerade einmal 21 Prozent steigen.

Dabei hapere es weniger an einem Mangel geeigneter Regelungen als an deren Umsetzung, so der Bericht weiter. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Gesetze in diesem Bereich weitgehend solide sind, aber einfach nicht effektiv umgesetzt werden", sagte die OEP-Vorsitzende Glenys Stacey einer Mitteilung zufolge. Als Probleme identifizierten die Experten unter anderem unzureichende Investitionen, zu wenig auf spezifische Anforderungen abgestimmte Pläne zur Verbesserung sowie mangelnde zeitliche Rahmenbedingungen.

Die Verschmutzung englischer Gewässer hatte zuletzt vermehrt Schlagzeilen gemacht. Hintergrund ist unter anderem, dass Wasserversorger massiv ungeklärtes Schmutzwasser in Flüsse, Seen und das Meer leiteten. Der sogenannte Mischwasserüberlauf gilt eigentlich als Notfallmaßnahme. Er wird notwendig, wenn aufgrund starker Regenfälle die Kanalisation überfordert ist und das Abwasser droht, durch die Rohre wieder in Häuser und auf Straßen gedrückt zu werden. In Großbritannien gibt es für Regenwasser und Abwasser nur ein einziges Kanalisationssystem, das zunehmend Alterserscheinungen zeigt./cmy/DP/ngu