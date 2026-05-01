DAX24.036 -1,1%Est505.767 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,03 +2,3%Nas25.030 -0,3%Bitcoin68.139 +1,7%Euro1,1699 -0,4%Öl114,3 +4,7%Gold4.532 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Autozölle belasten VW & Co. -- GameStop will eBay übernehmen -- Berkshire Hathaway, Bitcoin, Rüstungsaktien, NEL, Lufthansa, Xanadu, Apple im Fokus
Top News
Zwischen Zolldrohung und Hormus-Hoffnung: DAX gibt Gewinne ab und rutscht letztlich unter 24.000-Punkte Zwischen Zolldrohung und Hormus-Hoffnung: DAX gibt Gewinne ab und rutscht letztlich unter 24.000-Punkte
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bericht: Seoul prüft möglichen Angriff in Straße von Hormus

04.05.26 17:14 Uhr

SEOUL (dpa-AFX) - Südkorea prüft nach Angaben der Nachrichtenagentur Yonhap Informationen, wonach ein Schiff einer südkoreanischen Reederei in der Straße von Hormus angegriffen wurde. Auf dem von HMM Co. betriebenen und unter panamaischer Flagge fahrenden Schiff sei nach einer Explosion ein Brand ausgebrochen, meldet Yonhap unter Berufung auf das Außenministerium.

Das Schiff habe in Gewässern nahe den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Meerenge vor Anker gelegen, hieß es. Die Ursache der Explosion und des Brandes sowie das Ausmaß des Schadens würden derzeit untersucht.

Zuvor habe das Ministerium erklärt, es prüfe Informationen, wonach ein in der Wasserstraße gestrandetes südkoreanisches Schiff möglicherweise angegriffen worden sei. Die Reederei teilte laut Yonhap mit, dass nach einer Explosion auf dem Massengutfrachter ein Feuer im Maschinenraum ausgebrochen sei./sl/DP/jha