DAX23.038 +1,8%Est505.675 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3900 +3,7%Nas21.762 -0,8%Bitcoin61.472 +1,2%Euro1,1602 -0,1%Öl98,81 -1,1%Gold4.564 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX legt zu -- Asiens Börsen höher -- Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, Goldpreis, Ölpreis, BASF, VW im Fokus
Top News
Abra-Aktie vor Börsengang: Krypto-Plattform plant SPAC-Deal an der NASDAQ Abra-Aktie vor Börsengang: Krypto-Plattform plant SPAC-Deal an der NASDAQ
Citis Top-Chipaktien mit NVIDIA an der Spitze: Diese vier Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom Citis Top-Chipaktien mit NVIDIA an der Spitze: Diese vier Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bericht: Sieben Tote nach Luftangriffen im Nordwesten Irans

25.03.26 08:55 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Bei einem Luftangriff im Nordwesten des Irans sind einem Bericht zufolge sieben Zivilisten ums Leben gekommen. Wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, wurden in den frühen Morgenstunden in der Millionenmetropole Tabris Dienstwohnungen von Bahnmitarbeitern Ziel der israelisch-amerikanischen Angriffe. Unter den Trümmern suchen Helfer demnach nach weiteren Opfern. Bereits in der Nacht zu Dienstag wurde die Stadt bombardiert./arb/DP/nas