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Bericht: Toter nach Angriff Israels im Libanon - Israel dementiert

22.04.26 09:17 Uhr

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Trotz der im Libanon geltenden Waffenruhe zwischen der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz und Israel soll es einem Bericht zufolge bei einem israelischen Drohnenangriff einen Toten gegeben haben. Zwei weitere Menschen seien in der Nacht im Süden der Bekaa-Ebene verletzt worden, meldete die libanesische Nachrichtenagentur NNA. Ein israelischer Armeesprecher wies die Darstellung auf Anfrage hingegen zurück. Ein solcher Angriff sei dem Militär nicht bekannt, sagte er.

Israelische Soldaten sind weiterhin im Südlibanon stationiert. Israel hat dort nach eigenen Angaben eine sogenannte Sicherheitszone eingerichtet, die zum Schutz der nordisraelischen Ortschaften vor Hisbollah-Angriffen dienen solle. Die libanesische Führung spricht dagegen von einer Besatzung seines Staatsgebiets.

In der Nacht zum Freitag war eine zehntägige Waffenruhe im Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel in Kraft getreten. Seitdem gibt es aber immer wieder Zwischenfällen im Libanon. Beide Seiten werfen sich Verstöße gegen die Vereinbarung vor. Die Hisbollah hatte am Dienstagabend eigenen Angaben zufolge auch wieder Geschosse Richtung Israel gefeuert. Laut Israels Armee wurde eine Drohne abgefangen. Israels Militär griff eigenen Angaben zuletzt immer wieder Personen an, die sich Soldaten im Südlibanon genähert haben sollen./cir/DP/nas