Bericht über Apple-E-Auto beflügelt Aktienkurs von LG Electronics

SEOUL (Dow Jones)--Apple will Pläne für sein Elektroauto einem Medienbericht zufolge beschleunigen, was die Aktien des Zulieferers LG Electronics am Freitag beflügelt. Bloomberg berichtete, Apple strebe die Markteinführung eines selbstfahrenden Elektroautos bereits für das Jahr 2025 an. Die Aktie von LG Electronics kletterte um bis zu 12 Prozent auf 137.500 koreanische Won, bevor sie wieder nachgab und im späten Handel ein Plus von 7,7 Prozent zeigten.

Die Kursgewinne von LG Electronics spiegeln die Hoffnung der Anleger wider, dass das südkoreanische Unternehmen und seine Tochtergesellschaften, die seit langem Teile an Apple liefern, von dem Apple-Autoprojekt profitieren könnten.

LG Electronics gründete im Juli LG Magna e-Powertrain, ein Joint Venture mit dem kanadischen Autoteilehersteller Magna International, um sein Geschäft mit Elektrofahrzeugkomponenten zu stärken. Das koreanische Unternehmen gab keinen unmittelbaren Kommentar zu den Spekulationen über eine Partnerschaft mit Apple für das, was manche als iCar-Projekt bezeichnen, ab.

November 19, 2021 00:20 ET (05:20 GMT)