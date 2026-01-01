DAX24.556 +1,0%Est505.960 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,85 +1,4%Nas23.520 -0,7%Bitcoin69.769 -1,3%Euro1,1899 -0,6%Öl70,84 ±-0,0%Gold5.052 -6,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Deutsche Bank 514000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street tiefer -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA im Fokus
Top News
Bayer-Aktie trotzdem leicht im Plus: Rückenwind durch positive Empfehlung für Finerenon Bayer-Aktie trotzdem leicht im Plus: Rückenwind durch positive Empfehlung für Finerenon
Rheinmetall erhält Handgranaten-Auftrag aus den Niederlanden - Aktie dennoch im Minus Rheinmetall erhält Handgranaten-Auftrag aus den Niederlanden - Aktie dennoch im Minus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bericht zeichnet düsteres Bild von Wettbewerbsfähigkeit in EU

30.01.26 15:57 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Ein neuer Expertenbericht der EU blickt düster auf die Wettbewerbsfähigkeit Europas. "Infolge des Drucks von außen und der internen Hindernisse schwindet die industrielle Basis Europas, was zum Verlust von Arbeitsplätzen im verarbeitenden Gewerbe und zur Schließung von Fabriken führt. Es besteht dringender Handlungsbedarf sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene", heißt es in der Analyse der EU-Kommission. Im Binnenmarkt müssten Hindernisse beseitigt werden: Etwa abweichende Regeln in einzelnen Mitgliedstaaten, Lieferbeschränkungen oder die zeitaufwendigen Verfahren zur Anerkennung beruflicher Qualifikationen über Staatsgrenzen hinweg.

Wer­bung

Als Alarmsignal ist der nachlassende Anteil des Handels zwischen Mitgliedsstaaten zu sehen: Der Anteil am EU-Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist von 23,5 Prozent (2023) auf 22,0 Prozent (2024) abgefallen. Gleichzeitig dauerte es zuletzt 4 Jahre (2024) statt 3,2 Jahre (2023), EU-weite Standards für Güter auszuarbeiten.

Weniger private Investitionen

Private Investitionen machen nur noch 17,6 Prozent (2024) des BIP in der EU aus (2023: 18,6 Prozent), während die öffentlichen Investitionen (2024: 3,7 Prozent) stabil sind. Der Bericht führt die schwache Investitionsdynamik auf eine allgemeine Unsicherheit über das wirtschaftliche Umfeld und einen Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit zurück.

Die EU-Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen hat die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit zu einem ihrer Hauptthemen für die Mandatsperiode bis 2029 gemacht. Sie will in den nächsten Monaten verschiedene Projekte vorstellen. Dazu gehört eine neue europäische Rechtsform ("EU Inc."), die für Unternehmen länderübergreifende Aktivitäten einfacher machen soll. Am 12. Februar werden sich die Staats- und Regierungschefs bei einem EU-Sondergipfel zum Thema Wettbewerbsfähigkeit austauschen./wea/DP/men