Bericht zu Brexit-Vorteilen: Krone, blaue Pässe und kein Französisch

LONDON (dpa-AFX) - Zwei Jahre nach dem Austritt aus der EU feiert die britische Regierung in einem 108 Seiten starken Bericht die "Vorteile des Brexits". In einem Teil zu den Fortschritten, die bislang schon erreicht wurden, sind in dem am Montag veröffentlichten Dokument unter anderem die Wiedereinführung "unserer ikonischen, blauen Pässe" erwähnt, ebenso wie die Freiheit, auf Pint-Gläsern ein spezielles Kronen-Emblem - die sogenannte Crown Stamp - aufzudrucken. Positiv hervorgehoben wird außerdem, dass der britische Supreme Court - statt wie zuvor in manchen Fällen EU-Gerichte - bei Rechtsstreitigkeiten das letzte Wort hat, und zwar "mit Urteilen auf Englisch, nicht Französisch".

Dass EU-Bürgerinnen und EU-Bürger nicht mehr mit Personalausweisen, sondern nur noch mit Reisepässen, einreisen dürfen, ist für die konservative Regierung von Boris Johnson ein weiterer "Brexit Benefit". Man habe es Kriminellen aus der EU außerdem schwerer gemacht, sich Zutritt zum Königreich zu verschaffen.

Großbritannien hat die EU formal zum 31. Januar 2020 verlassen. Allerdings galt bis Ende 2020 noch eine Übergangsphase mit weitgehend den gleichen Regeln wie zuvor. 2021 verließen die Briten dann auch Zollunion und Binnenmarkt der Europäischen Union./swe/DP/stk