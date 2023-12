Berichte: Auch Islamischer Dschihad veröffentlicht Geisel-Video

GAZA (dpa-AFX) - Nach der islamistischen Hamas hat israelischen Medienberichten zufolge auch die Terrororganisation Islamischer Dschihad ein Video von israelischen Geiseln veröffentlicht. In dem Video seien ein 79 Jahre alter Mann und ein 47-Jähriger zu sehen, berichtete die israelische Zeitung "The Times of Israel" am Dienstagabend. Beide Männer würden darin warnen, dass sie aufgrund der Angriffe des israelischen Militärs jeden Moment sterben könnten, hieß es. Unter welchen Umständen das Video entstanden ist und wann es gedreht wurde, war zunächst unklar. Auch die Nachrichtenseite Ynet berichtete über das Video. Demnach waren die Männer am 7. Oktober aus einem Kibbuz im Grenzgebiet in den Gazastreifen verschleppt worden.

Am Montag hatte auch die Hamas ein neues Video von drei israelischen Geiseln veröffentlicht. Israelischen Medienberichten zufolge waren die drei 79 und 84 Jahre alten Männer ebenfalls aus einem Kibbuz verschleppt worden. Ein israelischer Militärsprecher bezeichnete die Hamas-Aufnahmen als "grausamen Terror". An die drei Männer im Video gerichtet sagte er: "Wir werden nicht ruhen, bis ihr zurückkehrt".

Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppierungen hatten am 7. Oktober Massaker an Zivilisten im israelischen Grenzgebiet verübt und etwa 240 Menschen nach Gaza verschleppt. Nach israelischen Schätzungen werden derzeit noch mindestens 109 Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Die Hamas gebe zudem Leichen mehrerer entführter Menschen nicht heraus. Die Terrororganisation hatte in den vergangenen Monaten mehrfach Videos mit Geiseln veröffentlicht./ln/DP/mis