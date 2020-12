Berichte: Biden hat Kandidaten für Spitzenposten bei Umweltbehörde

Werbung

Heute im Fokus

DAX geht mit Plus in den Feierabend -- US-Börsen fest -- Bitcoin knackt Rekord -- BioNTech-Impfstoff kann Extra-Dosen enthalten -- Bundesregierung kauft sich bei HENSOLDT ein -- EVOTEC im Fokus

Novartis-Tochter Sandoz erhält in Kanada Zulassung für Biosimilar Hyrimoz. BASF verkauft US-Standort in Kankakee an One Rock Capital Partners. Boeing bildet Piloten für reibungslose Rückkehr der 737 MAX aus. Fielmann steigt mit Übernahme in den spanischen Markt ein. FLSmidth legt offenbar thyssenkrupp Offerte für Zementanlagenbau vor. Amazon weist nach Corona-Ausbrüchen Vorwürfe von Verdi zurück. Corona-Krise beschert Navistar tiefrotes Jahresergebnis.