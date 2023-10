Berichte: Britischer Premier Sunak will nach Israel reisen

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Rishi Sunak wird an diesem Donnerstag zu einem Kurzbesuch in Israel erwartet. Er will unter anderem Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und Präsident Izchak Herzog treffen, wie unter anderem die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. Danach plant er im Rahmen seiner zweitägigen Reise Besuche in anderen Hauptstädten der Region. Ziel sei es, auf diplomatischen Weg eine Ausweitung der Kämpfe zu verhindern, hieß es. Darüber hinaus wolle Sunak darauf drängen, dass so schnell wie möglich humanitäre Hilfe in den Gazastreifen geliefert wird.

Am Mittwoch hatte US-Präsident Joe Biden Israel besucht und dem Land angesichts der Gewalteskalation im Nahen Osten die Solidarität und volle Unterstützung der USA zugesichert. Seine Reise war von einem verheerenden Raketeneinschlag bei einer Klinik im Gazastreifen am Vorabend überschattet worden. Bundeskanzler Olaf Scholz war am Dienstag zu einem Solidaritätsbesuch in Israel. Am Mittwoch hatte er Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi in Kairo getroffen. Neben der Sicherheitslage nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel waren auch Bemühungen um eine Freilassung der von der Hamas in Israel entführten Geiseln ein Thema./hme/DP/zb