Berichte - Riesiges Datenleck enthüllt Offshore-Geschäfte hunderter Politiker

Berlin (Reuters) - Hunderte Politiker und Amtsträger aus aller Welt sollen Berichten zufolge ihr Geld in Steueroasen versteckt haben.

Das scheibt die "Süddeutsche Zeitung" am Sonntagabend unter Berufung auf ein riesiges Datenleck, das mehr als 600 Journalisten auf der ganzen Welt ausgewertet haben. In den 11,9 Millionen vertraulichen Dokumenten sollen sich neben Regierungsvertretern auch Oligarchen und Prominente finden. In Deutschland waren neben der "Süddeutschen Zeitung" auch "NDR" und "WDR" an der Recherche beteiligt. Die Dokumente tragen den Namen "Pandora Papers". Sie sollen dem Internationalen Consortium für Investigative Journalistinnen und Journalisten (ICIJ) von einer anonymen Quelle zugespielt worden seien. Die Dokumente stammten von insgesamt 14 Offshore-Dienstleistern.

Bereits vor fünf Jahren hatte der Rechercheverbund mit der Veröffentlichung der "Panama Papers" für Aufregung gesorgt. Diese enthielten Details über Finanzströme in und aus der Steueroase in Mittelamerika und die Namen zahlreicher Politiker, Geschäftsleute und Prominenter. In Panama gibt es Tausende Briefkastenfirmen, über die die teilweise illegalen Geschäfte abgewickelt wurden.

Der Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen im Europaparlament, Sven Giegold, schrieb auf Twitter, die neuen Papiere zeigten, dass Steuervermeidung und Geldwäsche über Briefkastenfirmen trotz aller Skandale weiter florierten. Er forderte schärfere Regeln, volle Transparenz sowie einen globalen Informationsaustausch.