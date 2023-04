Berichte: Toter in Litauens Grenzgebiet zu Belarus entdeckt

VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauens Grenzgebiet zu Belarus ist Medienberichten zufolge ein Toter gefunden worden. Die Leiche eines 40 Jahre alten Mannes aus Indien und ein Rucksack seien in einem kleinen Dorf im Bezirk Ignalina entdeckt worden, meldeten litauische Medien am Freitag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in Vilnius. Dabei soll es sich mutmaßlich um einen Migranten handeln, der illegal aus Belarus die Grenze des baltischen EU- und Nato-Landes überschritten hat.

Die Leiche wurde nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag am Ufer eines Flusses gefunden und soll keine äußeren Anzeichen von Gewalt aufgewiesen haben. Der Fundort liegt demnach nicht weit von der litauisch-belarussischen Grenze entfernt. Innenministerin Agne Bilotaite bedauerte den Tod des Mannes und machte die Führung des autoritär regierten Nachbarlandes dafür verantwortlich.

Litauen hat eine fast 680 Kilometer lange Grenze zu Belarus. Im Spätsommer und Herbst 2021 versuchten dort Tausende Menschen, illegal in die EU zu gelangen. Die Europäische Union beschuldigt den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze gebracht zu haben.

Die Regierung in Vilnius reagierte darauf mit einem verstärkten Schutz der Grenze und dem Bau eines Grenzzauns. Seit August 2021 weist der litauische Grenzschutz die Migranten zurück./awe/DP/he