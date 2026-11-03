Umsatzrückgang und schwarze Zahlen: So reagiert die BioNTech-Aktie auf die Quartalsbilanz

KI-Nachrichtenüberblick

• BioNTech erzielte im dritten Quartal 2026 einen Gewinn je Aktie, der höher/lower als die erwarteten 0,76 Euro ausfiel, nachdem im Vorquartal ein Verlust von 0,12 Euro verzeichnet wurde.

• Der Umsatz im dritten Quartal lag bei XXX Milliarden Euro, was im Vergleich zu den erwarteten 1,04 Milliarden Euro niedriger/höher war und deutlich unter dem Vorjahreswert von 1,52 Milliarden Euro lag.