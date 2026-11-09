Berkshire Hathaway B legte Quartalsergebnis vor

09.11.26 06:35 Uhr

Berkshire Hathaway B stellte am 07.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,46 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 19,67 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 147,90 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 130,79 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net