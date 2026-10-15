Bending Spoons-Aktie springt kräftig an: Berkshire Hathaway stockt auf 4 Prozent auf

Berkshire-Investment

15.10.26 11:46 Uhr

Zum zweiten Mal binnen dreieinhalb Monaten greift Berkshire Hathaway beim Mailänder Übernahmespezialisten zu, doch der Preis dafür liegt weit unter dem, was die Börse nun aufruft.

• Das frische Kapital soll die Übernahmen des Unternehmens, darunter Miro und Airtable, finanziell absichern, wobei die Bilanz durch Schulden belastet bleibt, das organische Wachstum jedoch nur moderat ist.

• Die Investition erfolgt im Rahmen einer Privatplatzierung zu 33 US-Dollar pro Aktie, was über dem ursprünglichen Börsengangspreis von 29 US-Dollar liegt, und zeigt das zunehmende Engagement im Technologiesektor unter der Leitung von Greg Abel.

Berkshire Hathaway investiert erneut dreistelligen Millionenbetrag

Anteil des Konglomerats an dem Mailänder Konzern steigt auf 4 Prozent

Frisches Kapital soll die Übernahmestrategie finanziell absichern

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Berkshire Hathaway steckt weitere 330 Millionen US-Dollar in Bending Spoons, und die Börse quittiert den Vertrauensbeweis mit einem Kurssprung: Die Aktie des Mailänder Technologiekonzerns schoss am Mittwoch an der NASDAQ um rund 41 Prozent auf über 50 US-Dollar nach oben. Im vorbörslichen US-Handel am Donnerstag kommt es dann zu kleinen Gewinnmitnahmen, zeitweise sinkt das Papier um 0,86 Prozent auf 53,00 US-Dollar.

Öffentlich gemacht hatte Bending Spoons die Beteiligung gestern in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC, mit dem frischen Geld wächst der Anteil des Konglomerats auf 4 Prozent. Für den Markt zählt dabei weniger die Summe als der Absender, denn kaum ein Investor wird an der Wall Street so genau beobachtet wie die Holding aus Omaha.

Neue Aktien zu 33 US-Dollar je Stück

Konkret erhält Berkshire im Rahmen einer Privatplatzierung 10 Millionen neu ausgegebene Stammaktien zu je 33 US-Dollar. Vollzogen ist der Deal allerdings noch nicht, er steht unter den üblichen Abschlussbedingungen. Interessant ist der Preis im Vergleich zum Börsengang: Laut der Mitteilung zur Preisfestsetzung vom 30. Juni dieses Jahres hatte Bending Spoons seine Aktien damals zu 29 US-Dollar platziert, der Handel an der NASDAQ startete am 1. Juli. Berkshire zahlt nun also 4 US-Dollar mehr je Aktie als zum Ausgabepreis beim Börsendebüt.

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Berkshire Hathaway setzt unter Abel stärker auf Technologie

Ganz neu ist die Verbindung ohnehin nicht. Bereits beim Börsengang im Juli hatte sich Berkshire mit 600 Millionen US-Dollar beteiligt. Zusammen mit der neuen Tranche summiert sich das Engagement damit auf rund 930 Millionen US-Dollar. Nach Angaben von Reuters rückt Berkshire so zum sechstgrößten Anteilseigner der Italiener auf. Zugleich verweist die Agentur auf einen breiteren Kurswechsel: Unter Greg Abel, der zu Jahresbeginn 2026 die Nachfolge von Warren Buffett an der Konzernspitze angetreten hat, baut das Konglomerat sein Engagement in Technologie und künstlicher Intelligenz spürbar aus. Alphabet ist inzwischen die drittgrößte Aktienposition im Portfolio.

Bending Spoons-Aktie: Frisches Geld für die nächste Einkaufstour

Bei Bending Spoons selbst liest man den Einstieg als Rückenwind für das eigene Geschäftsmodell, das auf dem Kauf und der Neuausrichtung digitaler Marken wie Vimeo, AOL, Evernote oder WeTransfer beruht. Man prüfe fortlaufend Übernahmegelegenheiten, die Pipeline sei weiterhin stark, erklärte Mitgründer Francesco Patarnello, der das Übernahmegeschäft leitet. Die Investition stärke die finanzielle Flexibilität und die Fähigkeit, attraktive Zukäufe im Rahmen der breiteren Finanzierungsstrategie umzusetzen. Wie viel Kapital diese Strategie bindet, zeigen die Wochen vor dem Deal: Am 4. September schloss Bending Spoons die Übernahme von Airtable ab, am 10. September folgte, wie das Unternehmen mitteilte, die Vereinbarung zum Kauf von Miro für einen Unternehmenswert von rund 1,36 Milliarden US-Dollar in bar.

Schulden und schmales organisches Wachstum

Auffällig ist dabei, dass Bending Spoons seine Zukäufe nicht allein über Kredite stemmt, sondern auch über neues Eigenkapital. Schon beim Kauf von Miro haben sich mehrere Aktionäre des Softwareanbieters verpflichtet, 295 Millionen US-Dollar ihres Erlöses in neue Bending Spoons-Aktien zu stecken. Ein Aspekt kommt in der offiziellen Lesart vom Vertrauensbeweis allerdings kaum vor, nämlich die Bilanz. Aus dem Quartalsbericht vom 13. August geht hervor, dass die Nettoverschuldung Ende Juni, also noch vor dem Börsengang, bei 4,09 Milliarden US-Dollar lag, das 2,4-Fache des bereinigten EBITDA der vergangenen zwölf Monate. Die 330 Millionen von Berkshire entsprechen nicht einmal einem Zehntel davon. Zugleich wuchs der Umsatz im zweiten Quartal zwar um 126 Prozent auf 704 Millionen US-Dollar, organisch aber nur um 3 Prozent.

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Der Kurssprung spiegelt damit vor allem das Gütesiegel Berkshire wider, weniger eine veränderte Bilanz. Wie viel Spielraum das neue Kapital tatsächlich schafft, zeigt sich spätestens mit dem Abschluss der Übernahme von Miro, den Bending Spoons für das vierte Quartal 2026 erwartet. Weitere Details zur Platzierung an Berkshire will Bending Spoons zudem in einem Formular 6-K bei der SEC nachreichen.

Benedict Kurschat, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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