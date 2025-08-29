Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verzeichnet am Dienstagabend Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 750.000,01 USD.

Um 20:03 Uhr fiel die Berkshire Hathaway-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 750.000,01 USD ab. In der Spitze fiel die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 748.000,00 USD. Bei 753.498,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 28 Berkshire Hathaway-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.05.2025 auf bis zu 812.855,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 657.900,00 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Berkshire Hathaway 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Berkshire Hathaway-Aktie wird bei 909.218,00 USD angegeben.

Berkshire Hathaway ließ sich am 02.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8.601,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 21.122,00 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Berkshire Hathaway im vergangenen Quartal 92,52 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Berkshire Hathaway 93,65 Mrd. USD umsetzen können.

Die Berkshire Hathaway-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 30.838,14 USD fest.

Redaktion finanzen.net

