Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 743.554,85 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:00 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 743.554,85 USD. In der Spitze büßte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 740.300,59 USD ein. Bei 745.000,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (812.855,00 USD) erklomm das Papier am 03.05.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 657.900,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Berkshire Hathaway 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 909.218,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Berkshire Hathaway am 02.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 21.122,00 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 93,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 30.838,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

