Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 746.435,90 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,6 Prozent auf 746.435,90 USD. Das bisherige Tagestief markierte Berkshire Hathaway-Aktie bei 745.260,29 USD. Mit einem Wert von 748.621,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 15 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (812.855,00 USD) erklomm das Papier am 03.05.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 8,90 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 657.900,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,86 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Berkshire Hathaway 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 909.218,00 USD an.
Am 02.08.2025 hat Berkshire Hathaway die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8.601,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21.122,00 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 93,65 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 92,52 Mrd. USD.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 03.11.2025 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Berkshire Hathaway-Gewinn in Höhe von 30.838,14 USD je Aktie aus.
