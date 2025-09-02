Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Mittwochabend mit angezogener Handbremse

Blick auf Berkshire Hathaway-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 750.800,00 USD.

Anleger zeigten sich um 20:04 Uhr bei der Berkshire Hathaway-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 750.800,00 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie bisher bei 753.194,00 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie gab in der Spitze bis auf 745.260,29 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 748.621,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 36 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 03.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 812.855,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Berkshire Hathaway-Aktie somit 7,63 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 657.900,00 USD am 05.11.2024. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 14,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Berkshire Hathaway 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 909.218,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Berkshire Hathaway am 02.08.2025 vor. Das EPS lag bei 8.601,00 USD. Im letzten Jahr hatte Berkshire Hathaway einen Gewinn von 21.122,00 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 92,52 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 03.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie in Höhe von 30.838,14 USD im Jahr 2025 aus.

