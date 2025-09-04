Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kurs der Berkshire Hathaway

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 758.080,00 USD.

Um 15:44 Uhr ging es für die Berkshire Hathaway-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 758.080,00 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 758.080,00 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 759.399,99 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 8 Berkshire Hathaway-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 812.855,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Kursplus von 7,23 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 657.900,00 USD. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 15,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Berkshire Hathaway-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 909.218,00 USD für die Berkshire Hathaway-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8.601,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21.122,00 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,22 Prozent auf 92,52 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 30.838,14 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

